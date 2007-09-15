Янукович їде до Донецька, Макіївки, Волновахи, Маріуполя

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає сьогодні Донецьку область, де візьме участь у трьох мітингах як лідер Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, після прибуття в аеропорт Донецька вранці 15 вересня В.ЯНУКОВИЧ вирушить до ОДА, де відбудеться церемонія підписання угоди про регіональний розвиток Донецької області між Кабінетом Міністрів і обласною радою.

Після цього прем`єр вирушить до Макіївки, де пройде мітинг прихильників Партії регіонів.

Потім В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у відкритті нового виробничо-адміністративного комплексу компанії "КОНТІ". У другій половині дня він вирушить на південь області - в міста Волноваха і Маріуполь, де також візьме участь у мітингах своїх прихильників.

Крім того, в Маріуполі В.ЯНУКОВИЧ відвідає ВАТ "Азовмаш" і проведе прямий ефір на телекомпанії "Сигма". Того ж дня увечері В.ЯНУКОВИЧ повернеться до Києва.