В.о.прем`єр-міністра прибув до Донецька разом з прем`єр-міністром

Виконуючий обов`язки прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ сьогодні вранці прибув до Донецька з робочою поїздкою.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Донецьку планується підписання угоди про регіональний розвиток Донецької області між Кабінетом міністрів і обласною радою.

Планується, що під час поїздки М.АЗАРОВ проведе нараду з питань фінансування місцевих бюджетів, огляне об`єкти, які готуються до Євро-2012, зокрема стадіон і аеропорт, і ознайомиться з роботою когенераційної газової електростанції АП «Шахта ім. Засядька».

До Донецька М.АЗАРОВ прибув разом із прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, який на час виборчої кампанії перебуває у відпустці.