В.о.прем`єр-міністра прибув до Донецька разом з прем`єр-міністром
10:41, 15 вересня 2007Політика
836
... щоби в. його о.
Виконуючий обов`язки прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ сьогодні вранці прибув до Донецька з робочою поїздкою.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Донецьку планується підписання угоди про регіональний розвиток Донецької області між Кабінетом міністрів і обласною радою.
Планується, що під час поїздки М.АЗАРОВ проведе нараду з питань фінансування місцевих бюджетів, огляне об`єкти, які готуються до Євро-2012, зокрема стадіон і аеропорт, і ознайомиться з роботою когенераційної газової електростанції АП «Шахта ім. Засядька».
До Донецька М.АЗАРОВ прибув разом із прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, який на час виборчої кампанії перебуває у відпустці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter