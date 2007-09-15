Янукович вимушений погодитися на політичну авантюру

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що дострокові парламентські вибори є політичною авантюрою.

Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Корреспондент».

«Я так вважав і вважаю. Ми не просто змирилися, ми прийняли рішення вийти якось з цієї кризи, в якій перебуває країна. Адже парламент не працює, уряд перебуває у складних умовах. Країна не може так жити», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, в таких умовах держава не може здійснювати ні зовнішню, ні внутрішню політику. «Тому єдиний вихід в такій ситуації – вибори. Але хто взяв на себе цю відповідальність? Ми говоримо відкрито, що цю відповідальність взяли на себе опозиція в особі БЮТ і його лідера. Її активно підтримала «Наша Україна» і Президент. Фактично, Президент очолив опозицію», - додав В.ЯНУКОВИЧ.