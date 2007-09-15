Янукович: відносини з Росією стабільні як ніколи

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що відносини України та Росії нині дуже стабільні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні журналістам в Донецьку.

Глава уряду підкреслив, що зараз відносини між Україною і Росією є "дуже стабільні. Я б сказав, як ніколи стабільні, тому що період охолодження цих відносин 2005 і частково 2006 минув. З серпня 2006 року виконана величезна робота на рівні урядів, на рівні державної комісії ЮЩЕНКО-ПУТІН, яка призвела до збільшення експорту українських товарів до Росії на 65% і взаємного товарообігу на 40%», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, реалізація спільних програм у галузі літакобудування, суднобудування і в космічній галузі найближчим часом «принесе економічні плоди для держави, народу, України і Росії».

У зв`язку з цим, В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що відносини між Україною і Росією, не залежно від «політичних хвиль», розвиватимуться стабільно.