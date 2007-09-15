Янукович знає про акцію донецьких шахтарів-регресників

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає політичною акцію донецьких шахтарів-регресників.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні журналістам у Донецьку.

«Будь-які акції під час передвиборної кампанії завжди носять політичний характер», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому прем`єр зазначив, що визнає наявність проблем у вугледобувній галузі. «Проблеми завжди є, але ми їх вирішуватимемо. А зараз політики, політикани, популісти розкручують різні проблеми, щоб за всяку ціну перемогти на виборах, обдурити народ і прийти до влади», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також повідомив, що найближчим часом уряд розраховує на збільшення обсягу видобутку вугілля до 100 млн. тонн на рік. Крім того, за його словами, вже цього року планується завершити спорудження нових очисних забоїв і шахт.

Глава уряду нагадав, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект про престижність шахтарської праці, що, на його думку, створить додаткові мотивації молодим людям для вибору шахтарської професії. «Ми розуміємо, що шахтарську працю потрібно відповідним чином цінувати, і для цього розроблено цей законопроект», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня шахтарі-інваліди почали піший похід Донецькою областю з вимогою виплатити страховки і регреси. В акції беруть участь 14 гірників-інвалідів. Шахтарі прибули до Києва 11 вересня і почали пікетування Кабміну. Основними вимогами шахтарів є правильний перерахунок сум відшкодування збитків, а також сум щомісячних страхових виплат з урахуванням зростання мінімальної заробітної плати.

Крім того, інваліди-регресники вимагають притягнути до кримінальної відповідальності посадовців, які допускали систематичні правопорушення при розрахунку цих виплат.

Після зустрічі міністра вугільної промисловості Сергій ТУЛУБА з учасниками акції прес-служба Мінвуглепрому повідомила, що Кабінет міністрів України з метою вивчення висунутих учасниками акції протесту шахтарями-інвалідами вимог створить комісію.