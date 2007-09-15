За що Тимошенко вдячна Березовському?

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що знайома з опальним російським олігархом Борисом БЕРЕЗОВСЬКИМ, наголошуючи при цьому, що у них не було, і немає жодних спільних політичних проектів. Про це лідер БЮТ заявила сьогодні на прес-конференції в Керчі, відповідаючи на питання журналістів.

«Ми знайомі (з БЕРЕЗОВСЬКИМ – УНІАН), але ніякої співпраці, яка об`єднувала б наші політичні лінії, ми не маємо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас лідер БЮТ зазначила, що вдячна Б.БЕРЕЗОВСЬКОМУ за те, що він один із небагатьох політиків-чоловіків, який зміг сказати про неї «добрі слова». «Зазвичай, чоловіки-політики – дуже багаті, дуже успішні - не кажуть добрих слів (про діяльність ТИМОШЕНКО – УНІАН)», - зазначила лідер БЮТ.

При цьому вона додала, що у Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО вистачило мужності сказати про її політичну діяльність слова схвалення. «У нас немає спільних проектів, - ще раз наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, - але я просто вдячна йому за сказані ним слова».

Нагадаємо, у ряді видань Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ згадувався як спонсор помаранчевої революції в Україні, а також як спонсор діяльності БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня під час телемосту з журналістами, організованому Фондом громадських свобод в Україні, Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ заявив, що жодну політичну силу в Україні на сьогодні він не фінансує.

Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ зазначив, що його участь у виборчій кампанії до Верховної Ради України «дорівнює нулю».

Водночас, за словами бізнесмена, його симпатії повністю на стороні «помаранчевих», і в першу чергу, Ю.ТИМОШЕНКО.