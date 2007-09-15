Янукович: У кожній політичній партії є різні люди, в тому числі й нормальні

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає можливості створення в новому парламенті більшості Партією регіонів і блоками «Наша Україна – Народна Самооборона» або БЮТ. Про це він сказав в інтерв`ю журналу «Корреспондент».

Зокрема, на відповідне питання журналіста, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що готовий зробити все, що піде на користь державі.

За його словами, рішення ухвалюватиметься після завершення виборчої кампанії: «коли ми одержимо результати голосування, побачимо реально оцінку, ми прийматимемо рішення».

В.ЯНУКОВИЧ переконаний, що консолідація політичних сил була б ідеальним варіантом ліквідації роз`єднаності між сходом і заходом України. «Це ж (розкол) не між людьми, це між політичними елітами. Потрібно щоб Україна була єдина. Адже ми у вересні минулого року були в кроці від створення широкої коаліції. В уряді працювали міністри «Нашої України». І я можу однозначно сказати, що лише чиїсь особисті амбіції, авантюрний підхід, безвідповідальність до долі країни штовхнули до того, що "давайте ми знову ламатимемо", - зазначив лідер Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що час таких політиків-радикалів пішов. «Це набридло вже людям. Просто набридло. Що ви хочете? Мати величезну владу? Не мати жодної відповідальності та рулити? Навіщо вам це потрібно? Що ви від цього хочете отримати? Якщо ви хочете добра країні, так чому раніше цього не зробили? Чому ви в 2005 році, коли мали всю повноту влади, не могли домовитися у себе в своїй команді?», - зазначає лідер Партії регіонів.

При цьому прем`єр нагадав, що 8 вересня була річниця з того дня, як уряд Юлії ТИМОШЕНКО відправили у відставку - «за корупцію, некомпетентність. А до цього ми ж бачили суцільну неправду. Артистизм. Ми бачили, як артистично вони цілувалися між собою, як нахвалювали результати своєї роботи. А які результати? Якщо в 2004 році обсяг зростання промисловості понад 13%, а в 2005 - 2,5%. Що це за результати? Якщо в 15 разів знизилися інвестиції. Ми ж бачимо, що це лицемірство. Ось це лицемірство, неправда в уряді, у владі, в житті у кожної людини, це все видно неозброєним оком. Я скажу, що вони не поважають народ».

Водночас В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що в опозиційних силах є й нормальні люди: «я ж не говорю, що там всі такі. Тобто якщо взяти будь-яку політичну партію, є різні люди. Зокрема, є люди нормальні. Ось у мене були міністри. Кого я відправив у відставку?», - запитав прем`єр.