Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений в перемозі Партії регіонів на дострокових виборах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в місті Макіївка Донецької області, де відбувся двадцятитисячний мітинг прихильників партії.

«Ніхто нас ніколи не переможе, тому що за нами – правда», - зазначив він.

Виступаючи на мітингу В.ЯНУКОВИЧ запитав у присутніх, чи «готові вони дати на майбутніх виборах гідну відповідь популістам з «помаранчевої» команди і тим, хто «перефарбувався» в інші кольори? І почув у відповідь одностайне «Так!»», - пише прес-служба.

«За рік ми тричі піднімали зарплати бюджетників і пенсії. Ті, хто ініціював проведення виборів, пішовши на дестабілізацію країни, проти кого вони пішли? Вони пішли проти українського народу. У 2005 році вони каталися на ковзанах замість того, щоб піднімати економіку. Тому темпи її розвитку знизилися з 13% в 2004 році до 2% в 2005-у. І тоді Президент ЮЩЕНКО відправив у відставку уряд ТИМОШЕНКО. Він сказав правду, назвавши той уряд корупційним», – підкреслив лідер Партії регіонів.

Після мітингу В.ЯНУКОВИЧ дав коротке інтерв`ю Макіївській телерадіокомпанії «Юніон». Зокрема, він подякував макіївцям за підтримку, побажав їх рідному місту добра, стабільності і процвітання, а також назвав майбутні вибори черговим випробуванням, яке народ України успішно подолає.