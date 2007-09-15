Азаров сподівається на 300 голосів у ВР

Виконуючий обов`язки прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ сподівається, що новий закон про держзакупівлі буде прийнятий після виборів, причому таким чином, що Президент України не зможе його ветувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив журналістам на брифінгу в Донецьку.

«Після виборів оперативно, зі значною більшістю в 300 голосів, треба буде прийняти цей закон, щоб Президент не зміг його заветувати», – заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, чинна редакція закону про держзакупівлі викликає критику Президента Віктора ЮЩЕНКА і уряду, проте, пропоновані Кабінетом міністрів зміни до закону також викликають критику Президента.