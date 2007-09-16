Ющенко закликав політиків не формувати ”падлючі проекти”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що після 30 вересня у парламенті буде сформована коаліція з національно-патріотичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Глава держави заявив на брифінгу для журналістів у Львові під час ХІV книжкової виставки-ярмарку «Форум видавців».

“Я переконаний, що вихід для України - у формуванні вперше за всю історію демократичної більшості. Іншого виходу немає. Тому я хочу і закликаю, щоб демократичні сили пройшли прощу і подали один одному руку”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, якщо демократичні сили “будуть об’єднуватися на тому, як їм роздадуть портфелі, то це буде те, що ми мали минулого року”.

В.ЮЩЕНКО також закликав політиків “не формувати падлючі проекти, які б підкошували демократію”.