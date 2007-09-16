Тимошенко коментує встановлення пам`ятника «жертвам ОУН-УПА»

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає не піднімати питання, які роз`єднують Україну і викликають агресію серед українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила у суботу в Керчі, на прохання журналістів коментуючи встановлення в Сімферополі пам`ятника «жертвам ОУН-УПА».

За словами лідера БЮТ, українцям потрібно жити сьогоднішнім днем, необхідно шукати точки зіткнення і потрібно якомога менше піднімати питання, що руйнують єдність і сприяють протистоянню серед населення країни. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО закликала громадян України знати свою історію і не забувати своїх героїв.

Вона також додала, що БЮТ не «робитиме ніяких кроків, що викликають агресію, розколи, взаємне протистояння». «Ми постараємося в цих питаннях знайти гармонійну єдину лінію, яка не руйнує світогляд, інтереси жодної соціальної і національної групи», - підкреслила лідерка БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня на площі Радянській в Сімферополі був відкритий монумент «У пам’ять про жертви радянського народу, які полеглі від рук посібників фашистів – вояків ОУН-УПА та інших колабораціоністів». Пам`ятник, виконаний скульптором Євгеном ЯБЛОНСЬКИМ на кошти, зібрані комуністами України і кримчанами, називається «Постріл у спину». Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО під час відкриття пам`ятника заявив, що БЮТ і «Наша Україна – Народна самооборона» є послідовниками ОУН-УПА і відроджують неофашизм.