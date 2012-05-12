Італійський і польський міністри обговорили становище Тимошенко

«Міністри висловили спільну надію, що з Києва надійдуть обнадійливі ознаки того, що влада України продемонструє справжню прихильність у реалізації принципів верховенства права і демократії», - повідомляє офіційний сайт МЗС Італії.

Дж.Терзі також повідомив Р.Сікорському, що Міністерство закордонних справ Італії запрошувало Надзвичайного та Повноважного посла України в Італії, аби висловити занепокоєння ситуацією у справі Ю.Тимошенко, йдеться у повідомленні.

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9 травня нижня палата парламенту Італії ухвалила резолюцію щодо ситуації в Україні. Зокрема, вона зобов’язала національний уряд застосувати до влади України ефективні дії для негайного звільнення Ю.Тимошенко, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього тимчасового виконувача обов'язків міністра оборони Валерія Іващенка.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня у Брюсселі (Бельгія) відбудеться засідання Ради закордонних справ Європейського Союзу. Міністри закордонних справ ЄС обговорять умови для підписання Угоди про асоціацію з Україною, а також можливий бойкот українських матчів чемпіонату Європи з футболу.