Янукович пропонує дописати на портретах з Ющенком кілька слів

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО порушив Конституцію, закликаючи виборців проголосувати за виборчий блок «Наша Україна – Народна самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Керчі.

«Згідно з Конституцією, Президент не має права брати участь в агітації за жодну політичну силу. Він це робить – використовується атрибутика Президента», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів вважає, що своїм виступом у Львові на народному віче Президент у черговий раз продемонстрував, що для нього закони не існують.

«Ті портрети, що розвішені по всій країні з Президентом ЮЩЕНКОМ, де написано «закон для всіх», там потрібно ще дописати: «а для мене – політична доцільність» або «закон - не для мене», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що Партія регіонів уже звикла до того, що Президент став на сторону опозиції. «Ми вже звикли до того, що Президент став Президентом однієї частини України або однієї партії», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня на громадсько-політичній акції “Народне віче”, що відбулося на центральному майдані у Львові В.ЮЩЕНКО закликав підтримати на виборах блок НУ-НС. “Я прошу вас на виборах підтримати мою команду – блок “Наша Україна – Народна самооборона”. Я вірю в перемогу демократії, я вірю в перемогу України”, - наголосив Президент.