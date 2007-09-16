Мороз уже провів себе в Раду

Голова Верховної Ради 5-го скликання Олександр МОРОЗ привітав жителів Переяслав-Хмельницького (Київська область) з 1100-річчям міста від імені «нинішньої і майбутньої Верховної Ради».

Як передає кореспондент УНІАН, під час мітингу він зазначив, що вже сьогодні можна вітати жителів міста від імені діючої і майбутньої Верховної Ради, «бо вона буде такою ж за складом».

О.МОРОЗ подарував місту велику вазу.

Мер Переяслав-Хмельницького Іван ЯКИМЕНКО зазначив, що цей подарунок буде переданий у Музей подарунків, який створено в місті.

Також на урочистостях була присутня голова Київської обласної державної адміністрація Віра УЛЬЯНЧЕНКО, яка привітала жителів міста зі святом і вручила нагороди від імені Президента України Віктора ЮЩЕНКА та від імені облдержадміністрації. На мітингу було зачитано і привітання Президента з приводу свята.