Гриценко: не Віктору Януковичу вчити мене принципам моралі

Міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ хоче бачити його у відставці через те, що він не голосував за проект бюджету і не дав згоди на проведення мітингу на об’єкті Міноборони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, коментуючи заяву В.ЯНУКОВИЧА в інтерв`ю журналу «Корреспондент» про те, що А.ГРИЦЕНКО мав би подати у відставку, міністр оборони сказав: “Не Віктору ЯНУКОВИЧУ вчити мене принципам моралі, мужнім вчинкам і відповідальності. Віктор ЯНУКОВИЧ ні для мене, ні для українського суспільства не є незаперечним моральним авторитетом”.

“Я звик відповідально ставитися до своїх обов’язків, відповідати за свої вчинки і працювати на результат. Мені не соромно за результати своєї діяльності на посту міністра оборони, мені не соромно за свої вчинки, свою біографію і свою декларацію про доходи”, - зауважив А.ГРИЦЕНКО.

Однією з можливих причин, які спонукали В.ЯНУКОВИЧА заявити про необхідність відставки міністра оборони, А.ГРИЦЕНКО вважає те, що в ході виборчої кампанії він досить різко критикує Партію регіонів за обіцянки, яких вона реально не зможе виконати.

А.ГРИЦЕНКО розповів, що «на засіданні уряду, дивлячись у вічі ЯНУКОВИЧУ і іншим членам уряду від Партії регіонів» він говорив, що «треба перестати дурити людей». “Тому що вони обіцяють одне, а підготовлений ними проект бюджету не передбачає відповідних видатків. Я говорив про те, що потрібно або перестати дурити людей, внести кардинальні зміни в проект бюджету на 2008 рік і забезпечити ресурсами виконання тих обіцянок, які вони на себе беруть”, - сказав міністр.

“На цьому засіданні уряду я був єдиний із присутніх, хто не підтримав проект бюджету, підкреслив він. - І ніколи не підтримаю, тому що цей документ не бачив і не читав жоден з членів уряду”.

А.ГРИЦЕНКО також наголосив, що йому є незрозумілою позиція прем’єра, “який змушує підтримувати бюджет, з яким урядовці навіть не мали змоги ознайомитися”. “Якщо Віктор Федорович хоче мати повністю підконтрольний йому уряд, який голосуватиме за будь-які пропозиції, які він буде вносити, то з міністром оборони цього не вийде”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО, додавши, що вважає своїм обов’язком “висловлювати заперечення проти тих документів реалізація яких матиме негативні наслідки для суспільства”.

“Іншою можливою причиною такої різкої заяви я вважаю те, що 13 серпня я відмовив Віктору ЯНУКОВИЧУ і не дав згоди на проведення мітингу під час його передвиборного туру до Сумської області на державне підприємство міністерства оборони “Авіакон” у Конотопі”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

“Це військовий об’єкт і на ньому необхідно чітко дотримуватися закону в тому числі і законодавства про вибори”, - зауважив А.ГРИЦЕНКО, наголосивши, що “у Міністерстві оборони і у Збройних силах буде чітко дотримуватися законодавство про вибори. У всіх військових частинах і державних підприємствах міністерства оборони будуть виконуватися накази міністра оборони”.

“Ніяких виключень не буде - закон один для всіх”, - підкреслив він.

А.ГРИЦЕНКО вважає, що замість того, щоб робити різкі заяви через ЗМІ, В.ЯНУКОВИЧ повинен особисто з міністром оборони обговорити всі питання, які його хвилюють. “Я готовий з ним обговорити їх особисто у будь-якому форматі, бажано в присутності ЗМІ”, - сказав він.