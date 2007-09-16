Віктор Янукович у тролейбусі (фото)

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ проводить сьогодні передвиборчі мітинги у трьох містах Криму.

Під час перебування в Керчі Віктор ЯНУКОВИЧ відкрив другу тролейбусну лінію.

На зустрічі з журналістами прем`єр-міністр заявив, що міст «Керч-Краснодарський край» буде побудований до 2012 року.

«Є перші напрацювання цього проекту, і зараз визначається порядок будівництва, інвестор, участь наших партнерів, стратегічних партнерів Росії в будівництві цього мосту», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду наголосив, що головним завданням є завершення будівництва мосту до 2012 року. «Це міст, який буде і автомобільним мостом, і залізничним, який дозволить нам транспортувати газ, нафту, електроенергію через Керченську протоку», - додав він.

Фото Андрія Мосієнка / POOL / УНІАН