Тимошенко збирає колекцію чорного піару

Юлія Тимошенко збирає колекцію друкованої продукції чорного піару і після виборів хоче зробити експозицію того, як Партія регіонів «виконувала задекларований нею кодекс честі».

Про це Юлія Тимошенко заявила у суботу на прес-конференції в Керчі.

Вона продемонструвала листівки, які розповсюджувались у Харкові. На них зображений Юрій Луценко і Юлія Тимошенко з підписом «Палачи Кушнарева».

«Я хочу, щоб ви розуміли, - цей нещасний випадок відбувся з Кушнарьовим на полюванні, на якому він був зі своїми однопартійцями, і один із них «випадково» влучив у Кушнарьова. І тому, безумовно, це трагічний випадок, але БЮТівців на полюванні не було. Так само як і «нашоукраїнців», - наголосила лідер БЮТ.

Юлія Тимошенко відзначила, що ця трагічна подія сталася після того, коли Кушнарьов організував процес створення своєї власної партії, яка мала називатися «Справжні регіони».

Також лідер БЮТ продемонструвала листівку, яка масовим тиражем розповсюджувалась в Одесі. На ній зображено Віктора Ющенка, Юрія Луценка і Юлію Тимошенко із запитанням «Кто отравил Цушко?».

«Тобто ми отруту замішували втрьох», - зазначила Тимошенко і додала, що ось такий чорний піар і є прикладом того, як Партія регіонів виконує на виборах кодекс честі.

Прес-служба БЮТ