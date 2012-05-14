Регіонали раптом згадали про скасування депутатської недоторканності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

За словами О.Єфремова, парламент вже цього тижня має розглянути проект постанови про порядок проходження законопроекту, яким ліквідується депутатська недоторканність.

Він відзначив, що у проекті постанови «обумовлюється, в якому порядку ми можемо прийняти закон про депутатську недоторканність».

Як сказав О.Єфремов, якщо аналізувати заяви народних депутатів в ЗМІ, то в парламенті всі 450 народних депутатів «можуть проголосувати за даний документ».

Водночас голова Комітету ВР з питань правової політики Сергій Міщенко підкреслив, що, на думку Комітету, враховуючи неоднозначне рішення Конституційного Суду щодо законопроекту, який було передано до КСУ для розгляду, то законопроект про ліквідацію депутатської недоторканності потрібно розглядати «за новою процедурою», тобто із самого початку.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня 2010 року Конституційний Суд України дозволив обмежити недоторканність народних депутатів України. Про це йшлося в рішенні КС у справі зі звернення Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності вимогам статі 157 і 158 Основного закону законопроекту про внесення змін до Конституції України (про гарантію недоторканності для окремих посадових осіб).

Законопроектом передбачається відкоригувати інститути недоторканності Президента і народних депутатів. Зокрема, запропоновано скасувати у чинній редакції Конституції частину 1 статті 80, якою народним депутатам гарантується депутатська недоторканність. Суд убачає, що виключення цієї норми Конституції не передбачає скасування або обмеження прав і свобод людини і громадянина і не суперечить частині 1 статті 157 Конституції. Водночас КС вказав, що недоторканність Президента не суперечить Конституції.