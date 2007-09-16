Мороз хоче зробити презентацію, щоб ”не було ні в кого спокуси”

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ не виключає, що 20-21 вересня може відбутися презентація проекту бюджету на 2008 рік. Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

За його словами, він порадиться з даного питання з головою бюджетного комітету парламенту, з керівництвом Секретаріату та іншими фахівцями.

Відповідаючи на запитання, чи має приймати даний проект бюджету нинішня Верховна Рада чи новообрана, О.МОРОЗ сказав: “На моє глибоке переконання, майбутня Верховна Рада за своїм складом не зміниться”. Тому він вважає, що проект бюджету можна прийняти навіть нинішнім складом парламенту.

Він зазначив, що презентація може бути здійснена для народних депутатів, які будуть обрані і в новий парламент, оскільки вони є в списках політичних сил на виборах.

О.МОРОЗ підкреслив, що презентація необхідна і для того, щоб “не було ні в кого спокуси думати, що треба грати на різних спекулятивних речах, що новий парламент не утворений, а попередній вже ніби-то не діє”.

Він зазначив, що оскільки коаліція в новій Верховній Раді буде та ж сама, що й сьогодні, то немає значення, коли прийматиметься бюджет на наступний рік.

“Можна презентацію зробити сьогодні, а через кілька тижнів навіть в нинішньому складі парламенту, ще до приведення до присяги народних депутатів, якщо це станеться, можна його (проект бюджету – УНІАН) навіть прийняти в першому читанні”, - наголосив О.МОРОЗ.