Янукович: ми скажемо всім «ні!» і перемога буде за нами

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликає виборців Криму забезпечити явку на виборах 30 вересня на рівні 80 %.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, з таким закликом В.ЯНУКОВИЧ виступив сьогодні в Сімферополі на мітингу прихильників Партії регіонів.

«Залишилося всього 2 тижні (до виборів – УНІАН), давайте зробимо так, щоб Крим проголосував як мінімум 80 %», - сказав лідер Партії регіонів.

Він вважає, що «в Криму живуть люди, яких неможливо обдурити або купити».

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що протягом найближчих двох тижнів він планує зустрітися з жителями Житомира, Вінниці, Черкас, Кіровограда, Дніпропетровська, Луганська, Одеси, Миколаєва, Херсона, Хмельницького і Харкова. «Це все люди, які з нами. Ми скажемо всім «ні!» (решті політичних сил – УНІАН) і перемога буде за нами», - підкреслив він.