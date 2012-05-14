Представник Держдепартаменту США: Знаменита коса Тимошенко - на місці

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко задоволена медичною допомогою, яку вона отримує у центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник керівника Бюро з питань демократії, прав людини і праці Державного департаменту США Томас Мелія після зустріч із Ю.Тимошенко в лікарні.

«Ю.Тимошенко сказала, що вона задоволена медичною допомогою, яку вона зараз отримує. Лікуванням керує німецький лікар Лутці Хармс. Український медичний персонал, який йому допомагає, виконує всі настанови, які він дає. Ю.Тимошенко сказала, що вона загалом задоволена діяльністю медичного персоналу», - сказав Т.Мелія.

Він зазначив, що під час зустрічі Ю.Тимошенко була енергійною.

«Я повинен сказати, що вона виглядала дуже енергійно і в силі сьогодні. Її зачіска, знаменита коса, вона сьогодні мала її», - зазначив Т.Мелія.

У свою чергу Посол США в Україні Джон Теффт зауважив, що зустріч представників дипкорпусу з Ю.Тимошенко тривала близько 30 хвилин. За словами посла, під час зустрічі Ю.Тимошенко були переказані найкращі побажання від Державного секретаря США Гіларі Клінтон.

Дж.Теффт зазначив, що Посольство США найближчим часом розповсюдить офіційну заяву, в якій будуть відзначені результати зустрічі з Ю.Тимошенко.

Посол висловив вдячність за можливість зустрітися із Ю.Тимошенко.

«Я думаю, що і Юлія Володимирівна також була рада, що ми мали можливість прийти і побачитися з нею», - сказав Дж.Теффт.