Ющенко закликає українців голосувати, як підкаже совість
Президент переконаний, вороття назад не буде
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українців на виборах 30 вересня голосувати, як підкаже совість. Про це він заявив виступаючи на мітингу лідерів блоку «Наша Україна - Народна самооборона» перед жителями Івано-Франківська, в якому взяло участь близько 20 тисяч осіб, передає кореспондент УНІАН.
«Я не буду казати голосувати за тих, чи за тих, бо ви вільні люди… Я переконаний, що ніхто ні з обласної адміністрації, ні з районної не буде давати вказівок, за кого голосувати», - сказав Президент.
Аналізуючи передумови, які стали причиною для розпуску Верховної Ради V скликання В.ЮЩЕНКО зазначив, що особи, які отримали статус народних депутатів та сформували уряд, почали узурпувати владу, що врешті-решт призвело до появи в Україні тоталітарного режиму.
Щодо помаранчеої революції та її наслідків, Глава держави наголосив, що «жодна революція змін не дає відразу. Революція дає шанс для змін». В контексті зазначеного Президент сказав, що політики, які прийшли до влади після перемоги помаранчевої революції отримали посади і можливості працювати на цих посадах на благо України, «але комусь цього здалося замало задля своїх інтересів».
Однак, за словами Президента, помаранчева політична сила, яка сьогодні йде до парламенту, «очистилася». І тому «українці мусять знати, хто є хто в українській політиці, мусять знати, хто є демократична сила».
Водночас, у своєму виступі В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що вибори, які відбудуться 30 вересня, «це - час для змін в Україні». При цьому він запевнив: «Безумовно, ми вже не повернемось у вчорашній день, бо нація, яка вийшла на Майдан (мається на увазі помаранчева революція – УНІАН)… має велике серце до прагнення свободи».