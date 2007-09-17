Тимошенко пообіцяла не скидати Ющенка

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко виступає проти проведення дострокових виборів президента.

"Ні, ми не підемо на такий варіант", - заявила вона в неділю в інтерв’ю телеканалу "Інтер", відповідаючи на питання, чи піде БЮТ на дострокові президентські вибори, якщо в результаті парламентських опиниться в меншості.

"Ми вважаємо, що президент країни обраний загальнонаціонально, обраний чесно, і він мусить завершити свій термін, як це передбачено Конституцією", - наголосила Тимошенко.

Вона також заявила, що БЮТ не оскаржуватиме результати парламентських виборів в цілому.

"Дострокові вибори мали на меті припинити політичну кризу, а не розпочати друге і третє коло політичної сили. Тому на окремих дільницях, можливо, ми і можемо оскаржити результат. Але в цілому, як обере народ, ми підпорядкуємося", - підкреслила Тимошенко.

Українська правда