Яценюк: в Україні скоро буде новий прем’єр

Міністр закордонних справ України, третій номер у списку блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що в Україні скоро буде новий прем’єр-міністр і додав, що сьогодні є всі підстави для співпраці і покращення роботи з Росією.

На цьому він наголосив в ефірі телеканалу 1+1, коментуючи призначення Віктора ЗУБКОВА головою головою уряду Російської Федерації.

“Те, що в Російській Федерації новий прем’єр – це добре, адже в Україні теж скоро буде новий уряд”, - зауважив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Президент Росії Володимир ПУТІН підписав указ про призначення В.ЗУБКОВА головою уряду РФ.

Його кандидатура була внесена Президентом в нижню палату Держдуми в середу, 12 вересня, після виходу у відставку попереднього голови уряду Михайла ФРАДКОВА.