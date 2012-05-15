Депутати вирішили сьогодні сидіти в Раді до ночі

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосувало 263 народних депутати з 324, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідну пропозицію вніс лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Зокрема, він наголосив, що минулого пленарного тижня ВР не розглянула низку важливих законів через блокування роботи парламенту опозиційними депутатами.

До сьогоднішнього порядку денного роботи ВР внесено близько 50 законопроектів.