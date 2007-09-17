Мізерна кількість українців зможе проголосувати за кордоном

За кордоном 30 вересня зможуть проголосувати 420 тисяч 617 українців. Саме стількох громадян України робоча група Міністерства закордонних справ включила до списку виборців. КВУ називає цю цифру жалюгідною у порівнянні з тим, скільки українців перебуває за межами країни.

З усіх українців, яких МЗС внесло до списку виборців закордонного виборчого округу, голосувати прийде лише 10 відсотків прогнозує голова Комітету виборців України Ігор Попов. Таку низьку явку виборців він пояснює обмеженим доступом до дільниць та відсутністю обґрунтованої агітації. Чільник КВУ констатує, що жодна політична партія серйозно не переймається цим електоратом, оскільки відсоток, який можуть дати виборці за кордоном є надто малим і не матиме впливу на результати голосування. «Цю проблему вирішити не можливо щоб вони всі проголосували. Така ситуація характерна для Молдови, Азербайджану, балканських країн, де більше половини населення перебуває за кордоном і вони просто не голосують. Після скасування відкріплювальних посвідчень відсоток тих, хто міг проголосувати лише зменшився. Проте, держава особливо не переймалася тим, щоб українські громадяни за кордоном мали право голосувати», - додав Попов. Також він зауважив, що на закордонних дільницях теоретично можливі фальсифікації, позаяк лише формально зберігається принцип перехресного контролю в дільничних комісія.

Німецька хвиля