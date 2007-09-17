Янукович зустрінеться з Архієпископом і відкриє об’їзну дорогу

Прем’єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні відвідає з робочою поїздкою Житомирську область.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської обласної організації Партії регіонів, у місті Овруч В.ЯНУКОВИЧ відвідає Спасо-Преображенський собор, де зустрінеться з Архієпископом Овруцько-Коростенським Віссаріоном. Також у Овручі відбудеться мітинг за участю лідера Партії регіонів.

Після цього В.ЯНУКОВИЧ відвідає місто Коростень, де теж заплановано його участь у мітингу.

Крім того, лідер Партії регіонів поспілкується з жителями смт.Черняхів.

У місті Бердичеві В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії відкриття об’їзної дороги, а також у мітингу.

У Житомирі на площі Корольова також відбудеться мітинг за участю лідера Партії регіонів.

Також заплановано виступ В.ЯНУКОВИЧА у прямому ефірі обласного телебачення.