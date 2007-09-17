Луценко прогнозує нові вибори за два роки

“ВР шостого скликання пропрацює не більше двох років. Нові вибори до ВР відбудуться одночасно з президентськими або відразу після них”, - сказав лідер Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Юрій Луценко під час телемосту на телеканалі “1+1”.

На думку Луценка, основними завданнями ВР шостого скликання має стати очищення парламенту від зрадників, прийняття нової Конституції, нового виборчого закону, радикальна зміна податкового кодексу та комплексу антикримінальних законів.

Луценко також зауважив, що політики не повинні писати Конституцію. “Її мають писати фахівці. Тільки тоді буде баланс усіх гілок влади і всіх політичних інтересів”, - наголосив він.

Прес-служба НУ-НС