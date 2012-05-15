Єврокомісія бачить, що демократії в Україні все менше

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація «Європейської політики сусідства» в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

“У сфері демократії та прав людини спостерігалося подальше погіршення. Кілька опозиційних лідерів, включаючи колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко, стали суб’єктами вибіркового правосуддя, яке характеризувалося непрозорими судовими процесами. Це стало предметом значної критики, як всередині країни, так і за кордоном”, - вказується у документі.

Єврокомісія зазначає, що досягнення України у сфері спільних цінностей, і зокрема, в повазі до верховенства права, матимуть надзвичайно важливе значення для швидкості політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, в тому числі у контексті укладення угоди про асоціацію та її подальшій реалізації.

Разом з тим, Єврокомісія відзначає, що схвалення нового закону щодо громадських об’єднань у березні 2012 року є важливим кроком України, який може свідчити про зміни в існуючих тенденціях.