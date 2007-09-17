ЦВК зареєструвала вже 880 спостерігачів на виборах 30 вересня

Станом на 17 вересня Центральна виборча комісія зареєструвала вже 880 офіційних спостерігачів від 7 країн та 10 міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, зокрема, 88 спостерігачів зареєстровано від 7 країн: Республіки Індонезія - 3 особи, Сполучених Штатів Америки - 4; Сполученого Королівства Велика Британія та Північна Ірландія – 3; Російської Федерації - 52; Республіки Польща - 19; Республіки Білорусь - 4; Королівства Швеція - 3 особи.

Від 10 міжнародних організацій зареєстровано 792 спостерігачі. Вже одержали статус офіційних спостерігачів представники міжнародних організацій, зокрема: Міжнародна громадська організація сприяння розвитку виборчих технологій „За справедливі вибори” для 285 осіб; Бюро з демократичних інститутів та прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі – 246 осіб; Європейська мережа організацій, що спостерігають за виборами (ЕНЕМО) – 31 особи; Міжнародний Республіканський Інститут – 39 осіб; Національний Демократичний Інститут Міжнародних Відносин – 33 осіб; Світовий Конгрес Українців – 8 осіб, Американський Центр міжнародної Профспілкової Солідарності – 2 осіб, Український Конгресовий Комітет Америки – 90 осіб, Міжнародний громадський фонд сприяння громадському контролю за справедливими виборами „Наблюдатель” – 56 осіб, Канадсько-Українська Фундація – 2 осіб.

Зараз на опрацюванні в ЦВК знаходяться документи ще 7 міжнародних організацій та 6 іноземних держав.

***2 серпня відповідно до Закону України „Про вибори народних депутатів України” Центральна виборча комісія своєю постановою затвердила Роз’яснення щодо порядку реєстрації та статусу офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року.

Згідно з Роз’ясненнями пропозиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів подаються іноземними державами, міжнародними організаціями до ЦВК безпосередньо або через Міністерство закордонних справ до 19 вересня 2007 року включно. Комісія приймає рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій не пізніше 24 вересня 2007 року включно.