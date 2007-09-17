Литвин про своїх опонентів: хай бояться, правильно роблять

Лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН заявляє, що його найменше хвилюють розмови про те, хто є спонсором створеного ним блоку. Про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі (Крим), коментуючи на прохання журналістів заяви окремих представників Партії регіонів про те, що «Блок Литвина» створений і фінансується Секретаріатом Президента, щоб на виборах відібрати голоси виборців у «регіоналів».

«Це мене найменше хвилює, ці заяви, - сказав В.ЛИТВИН. - Тому що з іншого боку – з боку «помаранчевого» табору лунають (заяви – УНІАН), що фінансують і створювали мене «Регіони».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЛИТВИНА, раз такі заяви звучать, як з боку «помаранчевих», так і з боку «біло-блакитних», значить очолюваний ним блок «бояться». «Раз говорять – значить, бояться. Хай бояться, правильно роблять», - сказав лідер Блоку Литвина.

«Я вже говорив щодо фінансування – фінансуйте все, я публічно перед вами прийматиму ці гроші і відразу передаватиму їх в дитячі будинки», - сказав В.ЛИТВИН, додавши, що, коли у політиків «замало розуму придумати щось інше, вони говорять про якісь тривіальні речі».

Нагадаємо, минулого тижня лідер Кримської організації Партії регіонів, народний депутат Верховної Ради України V скликання Василь КИСЕЛЬОВ заявив, що Блок Литвина і Блок УРА створені Секретаріатом Президента з тим, щоб відібрати на виборах голоси у «регіоналів».