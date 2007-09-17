Вибори ще не почалися, а міліція вже порушила 6 кримінальних справ
12:49, 17 вересня 2007Політика
1292
Співробітники МВС зафіксували 70 фактів
Співробітники Міністерства внутрішніх справ України зафіксували 70 фактів правопорушень, які були виявлені у ході передвиборчої кампанії, та порушили 6 кримінальних справ. Про це сьогодні в Києві на координаційній нараді за участю керівництва МВС та керівників регіональних управлінь повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАТХУТДІНОВ.
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, зокрема, органами МВС було порушено три кримінальні справи за ст. 296 (Хуліганство), одна за ст. 185 (Крадіжка), одна за ст. 187 (Розбій) і одна за ст. 357 (Зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter