Тимошенко закликає піти в церкву і зняти порчу

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає людей не голосувати за Партію регіонів, оскільки голова цієї партії Віктор ЯНУКОВИЧ та екс-Президент України Леонід КУЧМА – це одна команда.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це лідер блоку сказала, виступаючи на мітингу в Охтирці Сумської області.

«Саме Віктора ЯНУКОВИЧА КУЧМА намагався привести на посаду Президента як свого спадкоємця, і саме ЯНУКОВИЧ як прем’єр-міністр відновив усі пільги КУЧМІ, які я скасувала в уряді у 2005 році», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Тому не голосуйте за Партію регіонів, а краще підіть у церкву і зніміть цю порчу», - закликала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що не варто вірити у те, що після дострокових виборів влада не зміниться, що парламент залишиться таким, як був завжди.

«Як мінімум дідуся МОРОЗА вже не буде, ця тема закрита. Сьогодні у тих областях, де СПУ могла отримати 15% голосів, на слово «Мороз» люди реагують алергією, їх висипає і руки трусяться. Тому що такого обману людей з боку політиків країна ніколи не бачила», - сказала лідер БЮТ.