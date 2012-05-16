Апеляційний суд: Луценко правомірно засуджений до чотирьох років

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резулятивну частину ухвали оголосив сьогодні головуючий колегії палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва Іван Рибак, зауваживши, що мотивувальна частина ухвали буде надана адвокатам 22 травня о 15.00.

Як зазначається в ухвалі суду, «вирок Луценку та Приступлюку, винесений Печерським районним судом Києва, визнати правомірним, скарги адвокатів залишити без задоволення».

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко був затриманий 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.