Регіонали зібрали три мільйони підписів на підтримку референдуму

Партія регіонів зібрала три мільйони підписів на підтримку всенародного референдуму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, сьогодні до Центрального виборчого штабу Партії регіонів нарешті надійшли з усіх областей, районів, великих і малих населених пунктів держави підписи громадян України на підтримку ініційованого “регіоналами” референдуму. Після ретельного обрахування та перевірки підписів було підтверджено, що загальна кількість підписів упритул наблизилася до трьох мільйонів.

Організатори прийняли рішення, аби три мільйони перший підпис було поставлено саме там, де і була вперше оприлюднена ініціатива Партії регіонів – на майдані Незалежності у Києві.

Як ідеться у повідомленні, до цієї знакової події, що привернула до себе увагу не тільки численних прихильників Партії регіонів, представників засобів масової інформації, а й простих киян, був приурочений мітинг, на якому виступили народні депутати, члени парламентської фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО, Михайло ЧЕЧЕТОВ та Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО.

У своєму виступі Ю.МІРОШНИЧЕНКО, зокрема, сказав: “Сьогодні пройшло лише десять днів від того моменту, як ми зустрілися разом із вами тут, на цьому Майдані, на тому місці, де зароджувалася українська демократія, на тому місці, де проходили колись заходи молодих студентів київських вузів, які боролися за незалежність, які говорили, що необхідно, аби Україна була достойною, першою серед рівних країн, які є розвинутими в демократичному світі. І ми зовсім не випадково саме тут почали збір підписів за проведення всеукраїнського референдуму”.

За його словами, “цей референдум - не лише воля Партії регіонів. Це референдум, який став наслідком наших численних зустрічей з громадянами України. Адже на зустрічах нам ставлять питання, чи матимемо ми можливість у майбутньому, аби кожен громадянин міг спілкуватися у своїй рідній державі своєю рідною мовою”.

“Ні для кого не секрет, - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО, - що для багатьох громадян України саме російська мова є рідною. І саме тому ми поставили першим питанням референдуму не домінування російської мови над українською. Ми поставили питання, чи згодні ви, щоб українська і російська мови були державними в нашій країні. Щоб усі громадяни, які проживають на території України, могли спілкуватися з усіма державними органами своєю рідною мовою. Адже сьогодні, особливо люди старшого, похилого віку, які не володіють писемною українською мовою, фактично не можуть звернутись ані до державних органів, ані до суду, ані до будь-яких органів самоврядування. Тому що єдина мова, якою держава веде спілкування з громадянами, – це українська”.

За словами Ю.МІРОШНИЧЕНКА, “друге, не менш важливе питання, це питання, пов’язане з підконтрольністю влади, й особливо місцевої. Тому що 95% всіх запитань, які ставлять громадяни, відносяться до компетенції і стосуються діяльності саме місцевих державних адміністрацій. Там і дороги, там і освіта, там і всі питання, які зобов’язані вирішувати керівники місцевих адміністрацій, але які цього зазвичай не роблять, користуючись тією обставиною, що вони не є підконтрольними громадянам України і призначаються з центру Президентом”.

“Третє питання, яке ми пропонуємо винести на всенародний референдум, – проблема позаблокового статусу нашої держави – теж, безперечно, є дуже важливим. А ще воно є таким, яке дискутується вже давно. Втім, ми хотіли б нагадати, що воно вже було свого часу вирішене. Адже в Декларації про державний суверенітет, зокрема, в статті 17 записано: «Україна є постійно нейтральною державою, яка не є членом жодного з військових блоків». Тож, повторюю, це питання вже було визначено. Та, на жаль, політики протягом усіх 16 років не внесли ще до Конституції відповідного положення…”, - зауважив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

“Саме ці три питання, які дуже хвилюють наших громадян, ми і запропонували на всеукраїнський референдум. В усіх куточках України, незалежно від того, Схід це чи Захід, Південь чи Північ, люди дуже активно обговорюють запропоновані питання, і багато хто залишає підписи на підтримку референдуму”, - розповів він.

За словами Ю.МІРОШНИЧЕНКА, “сьогодні ви бачите коробки з уже зібраними підписами. Їх уже зібрано по всій Україні три мільйони. По суті справи, ми вже маємо підстави звертатися до Президента України з тим, щоб він оголошував всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Але, разом з тим, бачачи, що є ще дуже багато людей, готових поставити свої підписи, бачачи те, що ці питання хвилюють український народ, ми продовжуємо збір підписів. І я переконаний, що їх буде зібрано не менш як 9 мільйонів. Я переконаний, що переважна більшість громадян України на всеукраїнському референдумі скажуть «Так!» усім трьом питанням. Я переконаний, що тоді, коли ми будемо вносити зміни до Конституції (а про це говорить практично кожен суб’єкт виборчого процесу), саме ці питання будуть стрижнем конституційних змін, а не розподіл влади, не її «дерибан» між Президентом, Верховною Радою, Кабінетом міністрів. Зауважу також, що політики, отримавши результати всенародного волевиявлення, мають не дискусії точити між собою, а виконувати волю народу. Тобто вносити ті зміни, які в першу чергу покращать життя простого українця”.

Саме так, - сказав він, - розуміє свою діяльність Партія регіонів, саме так ми робимо, коли працюємо у Верховній Раді, коли працює наш уряд, коли працює кожен з членів нашої партії, спілкуючись із громадянами. Крок за кроком ми намагаємося покращити життя наших співгромадян, і в першу чергу, повторюю, простих українців. Саме так ми працюємо, саме так ми і будемо працювати, і саме так, я переконаний, повинен робити кожен з українських політиків”.