Гриценко: в європейському уряді не може бути місця для генералів

Уряд направив до Секретаріату Президента України проект указу Президента, в якому передбачено, що посаду віце-прем’єра може обіймати генерал армії. Про це сьогодні журналістам повідомив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Нарешті було передано з уряду в Секретаріат Президента проект Указу Президента, який визначає перелік тих цивільних посад за межами Збройних сил і інших силових структур, які можуть обіймати військові», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, що в проекті документа передбачено, що генерал армії України може обіймати посаду віце-прем’єр-міністра. А.ГРИЦЕНКО переконаний, що в Україні як в європейській державі Президент не погодиться на те, щоб в уряді були посади генералів, і ця позиція має бути вилучена з проекту указу.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня міністр оборони А.ГРИЦЕНКО заявив, що пропонуватиме Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ звільнити віце-прем’єр-міністра України, генерала армії Олександра КУЗЬМУКА з лав Збройних Сил України.

Він підкреслив, що О.КУЗЬМУК, залишаючись генералом ЗСУ, разом з політичною силою, до якої він входить, виступає за позбавлення Президента повноважень Верховного Головнокомандуючого, ставить під сумнів виконання рішень глави держави і голосує за такі рішення уряду, які суперечать рішенням Президента.

«Я вважаю, що було б чесно подати рапорт про звільнення з лав ЗСУ, і далі діяти як політик. Якщо генерал продовжує служити у лавах ЗС, то він повинен виконувати рішення Верховного Головнокомандувача», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО наголосив, що О.КУЗЬМУК призначений на посаду віце-прем’єра незаконно, оскільки є військовослужбовцем. Він також зазначив, що ні на момент призначення, ні до нинішнього часу посада віце-прем’єр-міністра України не визначена Президентом.