Президент помилував 117 засуджених

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про помилування 117 засуджених.

Як повідомляє Служба Секретаріату Президента України з питань помилування, при цьому задоволено 243 клопотання громадян та народних депутатів України.

У числі помилуваних осіб 31 жінка і 86 чоловіків. З них – 4 особи похилого віку, 6 інвалідів, 2 учасники війни, троє постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 10 багатодітних, 58 молодого віку та інші.

Президент України з початку 2007 року підписав 8 указів про помилування 712 осіб. З них 467 засудженим основну міру покарання скорочено, 245 засуджених від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання звільнено.