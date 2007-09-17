Луценко думає, що Мороз перетворив би країну на колгоспні збори

Лідер блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО виступає за зміцнення "президентської вертикалі" в системі гілок державної влади.

Про це повідомляє прес-служба блоку НУ-НС.

"Я довго вагався між ідеями Олександра МОРОЗА про парламентаризм та ідеями Віктора ЮЩЕНКА про розумне посилення президентської вертикалі, і зараз схиляюсь до другого", - цитує його слова з інтерв’ю "Главреду" прес-служба НУ-НС.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, ідеї О.МОРОЗА продемонстрували себе “у суцільному хаосі й безвідповідальності на торговому майданчику, в який перетворили Верховну Раду”.

"Уявити собі такий же парламентаризм в областях - означає перетворити всю країну на колгоспні збори, де щось буде вирішуватись", - додав він.

Ю.ЛУЦЕНКО переконаний, що "Президент повинен мати вертикаль, яка збалансує партійний інтерес в радах усіх рівнів".

"Ця вертикаль, звичайно, не має відновити авторитаризм часів КУЧМИ, але мають бути префекти – люди, які впливають на дотримання загальнонаціональної політики з урахуванням інтересів громадян, що проживають на даній території, які висловлюватиме представницька гілка влади", - наголосив лідер НУ-НС.