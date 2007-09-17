ЦВК скасувала реєстрацію двох кандидатів від БЮТ

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію двох кандидатів у народні депутати від БЮТ та одного від блоку «Всеукраїнська громада».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні під час засідання ЦВК.

Зокрема, як повідомила заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, до ЦВК надійшла заява від БЮТ з проханням скасувати реєстрацію кандидатів у народні депутати Василя СОБЧЕНКА (№113) та Андрія ВОЛИКА (№119) на підставі рішення ради БЮТ від 14 вересня.

Водночас, ЦВК скасувала реєстрацію Петра ВЕГЕРИ як кандидата у народні депутати від блоку «Всеукраїнська громада» на підставі його особистої заяви.