Тимошенко назвала прізвище нового міністра оборони?

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що міністр оборони, який блокуватиме переведення армії на контрактну основу, не має шансів на те, щоб працювати в новому уряді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції у Сумах.

«Той міністр оборони, який не буде поділяти концепцію нового уряду щодо переведення армії на контрактну основу і створення справді професійної боєздатної армії, він просто не має шансів на те, щоб бути при владі», - сказала лідер БЮТ.

Вона також повідомила, що ідея про перехід Збройних Сил на контрактну основу сформувалася в результаті того, що «ми зібрали команду, яка добре знає військову справу, і до її складу входить Микола ПЕТРУК, колишній командуючий Сухопутних військ, - а це 62% армії».

«Саме ці люди розробляли дану концепцію», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Блок Юлії Тимошенко взяв на себе зобов’язання скасувати з січня 2008 року призов на строкову військову службу, а до 2009 року перевести армію на професійну основу.

5 серпня міністр оброни України Анатолій ГРИЦЕНКО на прес-конференції в УНІАН висловив сподівання, що буде знайдено спільну з БЮТ позицію щодо переходу на контрактну армію.

“Я, зі свого боку, зроблю все, щоб це не було проблемою .... Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО – УНІАН), коли була головою уряду, зобов’язалась і виконувала програму Президента “10 кроків назустріч людям”. Так само вона письмово зобов’язалась спільно з блоком НУ-НС виконувати положення цієї програми”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що програма “10 кроків назустріч людям” передбачає, що перехід на контрактну армію відбудеться наприкінці 2010 року.

Крім того, перебуваючи сьогодні, 17 вересня, на Рівненському загальновійськовому полігоні, міністр наголосив, що будь-які ініціативи політичних сил щодо реформування армії та оборонної політики повинні узгоджуватися з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.