Про що мріє Янукович

Прем’єр-міністр України лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ мріє, щоб "в Україні, врешті-решт, припинилися вибори".

Про це він заявив під час прямого ефіру на Житомирському обласному телебаченні, вітаючи жителів області з 70-річчям утворення Житомирщини, яке відзначатиметься на цьому тижні.

"Я мрію, коли, врешті-решт, в нашій державі припиняться вибори. Вони вже набридли всім, і мені не менше, аніж вам", - сказав лідер "регіоналів".

При цьому він побажав жителям Житомирської області стабільності та щоб українці обирали владу раз на п’ять років і давали можливість цій владі працювати, "а потім звітувати, щоб можна було робити висновки про те, що вона зробила для людей".

"І така система дасть нам можливість планувати своє майбутнє, така система дозволить запровадити в Україні принцип спадкоємності влади, тобто, щоб не було так, що одні почали там щось будувати, а другі - руйнують, а треті прийшли і не знають, що їм робити, бо знають, що їх скоро також знімуть з роботи. І ця боротьба за крісла продовжується, від чого страждає український народ", - сказав В.ЯНУКОВИЧ, побажавши стабільності Житомирській землі та в Україні загалом.

При цьому він зазначив, що 30 вересня "розставить всі крапки над і", оскільки українці вже знають, чого вартий кожен політик. "Вибори закінчуються, а життя продовжується", - сказав лідер В.ЯНУКОВИЧ.