Сьогодні КС розпочне розгляд подання Ющенка

Сьогодні, 18 вересня, Конституційний Суд України на пленарному засіданні розпочне у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин дев’ятої, десятої, вісімнадцятої статті 102 (прим.) Закону України "Про вибори народних депутатів України" від 25 березня 2004 року № 1665-ІV.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Конституційного Суду України, суддя-доповідач у справі – Анатолій ДІДКІВСЬКИЙ. Засідання КС розпочнеться о 10.00.