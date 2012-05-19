Вибух в Італії забрав перше життя: учениця ліцею

Про це передає РІА «Новости». (Раніше повідомлялося про п'ять потерпілих через вибух біля будівлі навчального закладу.)

За інформацією телеканалу Sky TG24, всього постраждало сім осіб. Від одержаних поранень одна з потерпілих померла. Крім того, ще двоє потерпілих перебувають у критичному стані, повідомив представник місцевої служби цивільної оборони.

За інформацією, що надходить з місця НП, вибухівку було закладено у два рюкзаки, залишені поблизу рекламного щита біля входу в школу з туризму. Вибух стався близько 08.00, тобто саме у той момент, коли учні йшли на заняття.

Згідно з деякими повідомленнями, вибухів було два, одразу після них у школі виникла паніка.

Співробітники правоохоронних органів Бріндізі намагаються з’ясувати обставини того, що сталося. Жодних даних про причини скоєння злочину поки немає.

Вибух стався біля ліцею, який названо на честь дружини відомого італійського судді Джованні Фальконе, який боровся з сицилійською мафією. Суддя з дружиною і трьома охоронцями загинули у результаті теракту в травні 1992 року.