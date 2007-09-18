Богословська проведе прес-конференцію «Влада і Тимошенко: Україна або руїна»

18 вересня 2007 року об 11.00 у прес-центрі Партії регіонів (конференц-зал кіноцентру «Зоряний» за адресою: м. Київ, вул. Московська, 31/33) відбудеться прес-конференція кандидата в народні депутати від Партії регіонів Інни Богословськоъ на тему «Влада і Тимошенко: Україна або руїна».

Акредитація проводиться до 10.00 18 вересня 2007 року за телефонами: 594-63-42, 594-63-57.

Прес-служба Партії регіонів