Янукович: ну, це нормальні люди роблять, чи ні?

Прем’єр-міністр, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що у разі керівництва урядом в наступні п’ять років змінить ставлення світу до України на краще.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора пізно ввечері під час прямого ефіру на Житомирському обласному телебаченні.

"Україні потрібне спокійне життя. За п’ять років ми змінимо життя людей на краще, ми змінимо обличчя країни, ми змінимо ставлення світу до України на краще", - підкреслив лідер "регіоналів".

"А якщо ми попрацюємо 10 років, то ми зробимо вдвічі більше", - наголосив політик.

Він вчергове висловив обурення з приводу проведення в Україні позачергових виборів: "де є ще у світі в розвинутих країнах, щоб вибори були майже щороку?".

"Ну, це нормальні люди роблять, чи ні? І чому за це ніхто не несе за це відповідальність?", - запитав лідер Партії регіонів. Він також висловився проти "суцільної виборчої колотнечі у країні".

В.ЯНУКОВИЧ також спрогнозував, що дострокові вибори до парламенту змінять розстановку політичних сил не на користь "помаранчевої команди".