Українцям остогидла передвиборча кампанія?

У Коростишеві Житомирської області правоохоронці затримали двох осіб, які вимагали від агітаторів блоку «КУЧМА» припинити розповсюдження агітаційних матеріалів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в поширеній сьогодні заяві прес-служби Житомирського обласного штабу виборчого блоку «КУЧМА».

Зокрема, за даними авторів заяви, агітатори блоку зазнали нападок вдень 15 вересня: “троє невідомих, схоже напідпитку, вдавшись до погроз, вимагали припинити розповсюдження інформаційних матеріалів виборчого блоку «КУЧМА». Особливе невдоволення у останніх викликав надпис-заклик голосувати за Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО - №5 у виборчому списку блоку”.

Один із агітаторів повідомив про цей інцидент у правоохоронні органи. Працівники міліції відреагували на телефонний дзвінок оперативно і затримали двох із трьох агресорів.

"Якщо й справді виявиться, що закон один для всіх - його порушники понесуть передбачене за такі протиправні методи переконання покарання”, - сказано у заяві прес-служби обласної організації блоку.

“Не бажаючи у подальшому нікому непотрібних жертв”, Житомирський обласний штаб виборчого блоку «КУЧМА» просить всіх жителів області утриматися від подібних дій щодо будь-якого суб’єкта виборчого процесу.

В УМВС України в області УНІАН підтвердили факт затримання згаданих осіб, які з погрозами вимагали припинити розповсюдження інформаційних матеріалів блоку «КУЧМА» у Коростишеві 15 вересня.