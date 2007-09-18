Справу за поданням Ющенка слухають 14 суддів КС

Конституційний Суд розпочав слухання у справі за поданням Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо конституційності окремих положень закону про внесення змін до закону про вибори народних депутатів.

Зокрема, як повідомлялося раніше, Президент просив КС визначити конституційність норм закону про порядок голосування громадян, котрі тимчасово виїхали за межі України. Голова КС Андрій СТРИЖАК на початку слухання нагадав, що Конституційний Суд розгляне цю справу як невідкладну, тобто у прискореному режимі.

На момент початку розгляду справи у залі були присутні 14 суддів з 18, тобто кворум для початку слухання був. На початку засідання постійний представник Верховної Ради у КС Анатолій СЕЛІВАНОВ заявив декілька клопотань. Зокрема, він просив КС перевірити чинність закону, окремі положення якого просить розтлумачити Президент.

Також А.СЕЛІВАНОВ просив КС витребувати у Державному комітеті статистики відомості щодо міграційного руху громадян України.

Крім цього представник Верховної Ради просив КС витребувати у Державній судовій адміністрації дані щодо кількості судових звернень громадян щодо неможливості взяти участь у голосуванні у 2006 році. Також А.СЕЛІВАНОВ просив КС залучили до слухань у справі представника Міністерства внутрішніх справ.

У свою чергу, представник Президента у Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК зауважила, що немає підстав для задоволення усіх цих клопотань.

Після цього голова суду А.СТРИЖАК почергово ставив на голосування усі заявлені клопотання, однак жодне з них не набрало більшості серед суддів. Щодо ще одного клопотання А.СЕЛІВАНОВА про об’єднання в одне провадження подань Президента та народних депутатів щодо конституційності положень цього закону, А.СТРИЖАК запросив суддів КС на нараду, під час якої судді мають прийняти рішення у цьому клопотанні.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня до КС надійшло конституційне подання Президента України щодо невідповідності Конституції України (неконституційності) положення частин дев`ятої, десятої, вісімнадцятої статті 102 (три) Закону України «Про вибори народних депутатів України» в частині виключення зі списків виборців відповідною дільничною виборчою комісією осіб, які за відомостями, що подаються органами державної прикордонної служби за три дні до окружних виборчих комісій, фактично перетнули державний кордон України і на момент подання відомостей відсутні дані про їх повернення на територію України.

Президент вважає, що передбачене Законом обов`язкове виключення громадян зі списків виборців є безпосереднім обмеженням конституційних виборчих прав громадян України та не відповідає статтям 38, 64, 70, 71 Основного Закону. Відповідно до частини третьої статті 22 Конституції при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Як відзначив Конституційний Суд у своєму Рішенні від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005, звуження змісту та обсягу прав і свобод є їх обмеженням. Тож запровадження додаткового обмеження права громадян вільно обирати до органів державної влади не відповідає також і положенням частини третьої статті 22 Конституції України.

На думку, глави держави, відсутність у Законі порядку повторного включення громадян у списку виборців у разі їх повернення на територію України за два дні до дня позачергових виборів та в день голосування на цих виборах фактично робить взаємовиключними реалізацію або виборчого права на позачергових парламентських виборах, або реалізацію права в будь-який час повернутися в Україну.