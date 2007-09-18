Мороз знову збере Раду

20 вересня 2007 року о 09-00 відбудеться Погоджувальна рада керівників фракцій, голів комітетів (вул.Грушевського, 18/2, к.11).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВР.

У повідомленні йдеться, що о 10-00 відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України, на якому буде представлено проект бюджету на 2008 рік.

Акредитація представників ЗМІ проводиться з 14-00 до 16-00 19 вересня 2007 року за тел. 255-23-60.