Литвин: добре виступати за народ, коли ікра на хлібі - з двох боків

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту, реагуючи на заяви представників опозиції з приводу того, що вони виступають за скасування недоторканності не тільки народних депутатів, але й Президента України та суддів.

«Ви не гарячкуйте всі з цією недоторканністю, бо я переконаний, що в душі кожен з вас тут присутній, давайте припинимо ці ігри, категорично проти цього», - заявив В.Литвин.

Спікер нагадав, що якщо буде скасована депутатська недоторканність, то не потрібна буде згода ВР на притягнення депутата до кримінальної відповідальності.

В.Литвин наголосив, що ні опозиція, ні парламентська більшість не хоче ухвалення таких змін до Конституції.

«Не треба дурити людей», - закликав голова ВР.

«Перед виборами ви дуже сильно хочете всім сподобатись», - підкреслив В.Литвин.

За його словами, всі розуміють, що на поточній сесій ухвалити дане рішення неможливо, а на останній сесії (йдеться про сесію, яка розпочинається у вересні – УНІАН) не можна вносити зміни до Конституції України.

«І давайте займатися роботою, а не тим, чим ви хочете займатися. А то ви всі за народ, а насправді кожен розуміє, що це процес і нічого не будемо приймати», - наголосив він.

При цьому В.Литвин додав, що йому «всі в душі аплодують за те, що я сказав».

Він наголосив, що добре виступати за народ, коли на хліб «ікра намазана з двох боків».