УВКР заявляє, що російська влада гнобить українців на території РФ

Як наголошується у переданій УНІАН заяві УВКР, рішення Верховного суду РФ про ліквідацію єдиної всеросійської української громадської організації «Об`єднання українців Росії» є «ще однією ланкою в ланцюгу заходів, які можна розцінювати як політику цілковитої ліквідації та «зачистки» української спільноти в Росії».

«Повна відсутність у Росії державних шкіл та дитячих садків з українською мовою викладання, неможливість українцям отримувати теле- і радіопередачі своєю рідною мовою, позбавлення їх можливості відвідання українських церков, виявилося недостатнім – Верховний суд Російської Федерації вирішив ліквідувати й можливість українцям самоорганізовуватися, визнавши поза законом «Об`єднання українців Росії» – організацію з більш як двадцятирічною історією, біля витоків створення якої стояли такі легендарні постаті, як перший український космонавт Павло Попович, відомий літератор Олександр Руденко-Десняк, нинішній голова ОУР, академік, небіж уславленого Олександра Довженка – Тарас Дудко, а також десятки інших авторитетних представників української громади Росії», - підкреслили в УВКР.

Автори заяви наголошують, що ОУР мала свої представництва у всіх без винятку суб’єктах Російської Федерації, у своїй діяльності організація керувалася нормами російського законодавства й принципами міжнародного права, що стосуються прав та свобод представників етнічних меншин.

«Розглядаючи справу по суті, Верховний суд Росії цілком проігнорував проведену роботу керівництвом «Об`єднання українців Росії» щодо усунення зауважень російського Міністерства юстиції, задля чого було скликано і проведено позачерговий з’їзд ОУР» - зазначається в заяві.

УВКР вважає, що прем’єр-міністр та Міністерство закордонних справ України зайняли адекватну позицію на переговорах з російською стороною щодо відновлення діяльності ОУР. Проте в нинішній ситуації повинен заявити свою позицію і Президент України, а становище українців у Росії має бути предметом переговорів на найвищому рівні з керівництвом Російської Федерації, наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Верховний суд Росії остаточно ухвалив рішення про ліквідацію Об’єднання українців Росії і виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ було остаточно ліквідовано Федеральну національно-культурну автономію українців Росії (ФНКА УР), яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов Мін’юсту РФ базувався на скарзі активіста фонду «Родина» Журавльова, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

29 лютого 2012 року для запобігання створенню невідомими особами нової ФНКА УР у Москві пройшов установчий з`їзд зі створення Федеральної української національно-культурної автономії (ФУНКА), яка повинна замінити ФНКА УР.