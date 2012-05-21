УВКР заявляє, що російська влада гнобить українців на території РФ
Українська всесвітня координаційна рада висловлює рішучий протест проти систематичної політики репресій керівництва Російської Федерації щодо української етнічної меншини на теренах Росії, спрямованої на обмеження її культурних, духовних та інших потреб.
|УВКР вважає, що в ситуацію має втрутитися Президент
«Повна відсутність у Росії державних шкіл та дитячих садків з українською мовою викладання, неможливість українцям отримувати теле- і радіопередачі своєю рідною мовою, позбавлення їх можливості відвідання українських церков, виявилося недостатнім – Верховний суд Російської Федерації вирішив ліквідувати й можливість українцям самоорганізовуватися, визнавши поза законом «Об`єднання українців Росії» – організацію з більш як двадцятирічною історією, біля витоків створення якої стояли такі легендарні постаті, як перший український космонавт Павло Попович, відомий літератор Олександр Руденко-Десняк, нинішній голова ОУР, академік, небіж уславленого Олександра Довженка – Тарас Дудко, а також десятки інших авторитетних представників української громади Росії», - підкреслили в УВКР.
Автори заяви наголошують, що ОУР мала свої представництва у всіх без винятку суб’єктах Російської Федерації, у своїй діяльності організація керувалася нормами російського законодавства й принципами міжнародного права, що стосуються прав та свобод представників етнічних меншин.
«Розглядаючи справу по суті, Верховний суд Росії цілком проігнорував проведену роботу керівництвом «Об`єднання українців Росії» щодо усунення зауважень російського Міністерства юстиції, задля чого було скликано і проведено позачерговий з’їзд ОУР» - зазначається в заяві.
УВКР вважає, що прем’єр-міністр та Міністерство закордонних справ України зайняли адекватну позицію на переговорах з російською стороною щодо відновлення діяльності ОУР. Проте в нинішній ситуації повинен заявити свою позицію і Президент України, а становище українців у Росії має бути предметом переговорів на найвищому рівні з керівництвом Російської Федерації, наголошується в заяві.
Як повідомляв УНІАН, 18 травня Верховний суд Росії остаточно ухвалив рішення про ліквідацію Об’єднання українців Росії і виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.
27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ було остаточно ліквідовано Федеральну національно-культурну автономію українців Росії (ФНКА УР), яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов Мін’юсту РФ базувався на скарзі активіста фонду «Родина» Журавльова, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».
29 лютого 2012 року для запобігання створенню невідомими особами нової ФНКА УР у Москві пройшов установчий з`їзд зі створення Федеральної української національно-культурної автономії (ФУНКА), яка повинна замінити ФНКА УР.